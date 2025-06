Non aspettatevi che il Batman dell'Universo DC arrivi prima di Brave and the Bold

HQ

Considerando che quando Superman arriverà il mese prossimo servirà anche come debutto per Supergirl, un Green Lantern, Hawkgirl e altro ancora, ti starai chiedendo se un futuro DC Universe film servirà anche come punto di ingresso per altri grandi personaggi DC. Cioè, dovremmo aspettarci che Batman appaia prima del suo film indipendente? James Gunn ha ribadito ancora una volta che non sarà così.

In risposta a un fan su Threads che chiedeva se l'introduzione di Batman fosse ancora stata salvata per il film standalone Brave and the Bold, Gunn ha risposto semplicemente con "Sì".

La grande domanda ora è chi diventerà questo nucleo DCU Batman, dato che Gunn ha ripetuto in passato che la versione di Robert Pattinson rimarrà un eroe Elseworlds, il che significa che qualcun altro indosserà il cappuccio per la linea temporale principale e canonica. Dovrebbe essere Batman veterano Jensen Ackles? La star di Reacher Alan Ritchson è l'uomo giusto per questo lavoro? Forse 1923 fusto Brandon Sklenar? Forse Twisters il preferito dai fan Glen Powell? Chi sceglieresti per il ruolo di Bruce Wayne/Batman ?