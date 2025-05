Non aspettatevi di vedere di nuovo Hank Pym nel Marvel Cinematic Universe

HQ

Al giorno d'oggi ci sono così tanti caratteri Marvel Cinematic Universe che può essere facile dimenticarne alcuni. Un individuo che è apparso per lo più solo nella trilogia di Ant-Man, per esempio, è Hank Pym di Michael Douglas, il cosiddetto scienziato geniale che ha scoperto il Pym Particle e ha iniziato le avventure nel Quantum Realm. Mentre i fan dei fumetti sapranno che Pym è coinvolto in molto, molto di più, nel MCU, è sempre stato un po' un ripensamento, e a quanto pare rimarrà così.

Parlando con Deadline, Douglas ha ora commentato se tornerà mai nel MCU. Per intero, ha spiegato: "Non credo. Ho avuto l'esperienza ed ero entusiasta di farla. Non avevo mai fatto una foto con lo schermo verde prima d'ora. Ho fatto Il metodo Kominsky perché volevo lavorare con Chuck Lorre e provare un po' di commedia. Ma mi sto godendo la mia pausa e mi sto godendo la mia vita. Era travolgente gestire la società di produzione e agire allo stesso tempo".

Certo, Douglas ha 80 anni, il che significa che il numero di nuovi film in cui reciterà probabilmente diminuirà di giorno in giorno. In effetti, ha anche commentato questo, osservando che apparirà in un ruolo di recitazione solo "se viene fuori qualcosa di buono che mi piace davvero", poiché "non sento un desiderio ardente. Sto ancora producendo. Mi piace ancora riunire le persone".