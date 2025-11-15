Non aspettatevi di vedere Famke Janssen tornare presto nei panni di Jean Grey

HQ

Nel prossimo Avengers: Doomsday, che debutterà alla fine del 2026, molte ex Marvel star riprenderanno i loro ruoli di X-Men da universi passati e simili. Dovrebbe essere l'ultimo evviva per queste iterazioni dei personaggi e a tal fine possiamo aspettarci Patrick Stewart come Professor X, Ian McKellen come Magneto, Kelsey Grammer come Beast, Rebecca Romijn come Mystique, James Marsden come Cyclops e Alan Cumming come Nightcrawler. Questi espanderanno le versioni dei mutanti che saltano da un universo all'altro che già includono Wolverine di Hugh Jackman.

Con tutti questi volti di ritorno in mente, una di queste attrici che non riprenderà il suo ex personaggio mutante è Famke Janssen, poiché la star olandese ha rivelato di non essere interessata a tornare come Jean Grey.

Parlando con Kristian Harloff, Janssen ha spiegato che è più interessata ad assumere ruoli in cui ha più influenza creativa in questi giorni, e che questo non si allineerebbe con la macchina Marvel.

"Non mi verrebbero chiesti di tornare su Doomsday, o da qualche altra parte, con quel tipo di input. Non è quello che vogliono da me".

Nota anche che è più concentrata sul progredire ulteriormente con la sua carriera e non tornare a ruoli passati come Jean Grey/Phoenix.

"Ora è difficile per me guardarmi indietro e preoccuparmi, o pensare a una parte in cui ottengo qualche riga. Semplicemente non mi sembra così interessante. Sono in un posto diverso, e mi sono guadagnato la mia strada in questo momento, e lo sto seguendo, perché ci sono 80 film al mio attivo, e ho pagato i miei debiti".

Quindi, anche se ci sarà una reunion dei mutanti nel prossimo futuro, non aspettatevi di vedere Janssen in quel cast, anche se gli eventi di X-Men: Days of Future Past del 2014 hanno creato una storia in cui Jean di Janssen era vivo e vegeto, nonostante gli eventi di X-Men: The Last Stand del 2006.