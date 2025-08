Non aspettatevi presto spin-off del mercoledì

HQ

La prossima settimana, dopo una lunga attesa, Wednesday tornerà su Netflix per la sua attesa seconda stagione. A questa seguirà anche una terza stagione, che è stata recentemente approvata, ma oltre a ciò, in quale altro modo Netflix continuerà a esplorare l'universo di Addams Family ?

Questa è una grande domanda e per la quale gli showrunner e creatori Alfred Gough e Miles Millar hanno già una risposta chiara. In sostanza, l'obiettivo in questo momento è quello di garantire che la prossima terza stagione arrivi più velocemente della seconda, il che significa che i fan non devono aspettare anni prima che arrivi il prossimo lotto di episodi. Ciò significa che al momento non c'è spazio per gli spin-off, come ha spiegato Gough a Collider.

"Non è una priorità al momento perché, come abbiamo appena detto, è come possiamo far tornare Mercoledì più velocemente di quanto abbiamo fatto nella seconda stagione? Quindi, siamo passati dalla fine della Stagione 2 allo sviluppo della Stagione 3. Quindi, al momento è un po' tutto il mercoledì".

Questo non vuol dire che alla fine non ci sarà uno spin-off incentrato su Uncle Fester, Morticia e Gomez, o forse unoNevermore dei preferiti dai fan come Edith, ma per il momento, l'intera attenzione è sulla popolare serie principale che torna il 6 agosto con la sua prima parte prima di concludersi il 3 settembre con la sua seconda metà.