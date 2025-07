Non c'è riposo per Xbox: Moon Studios ritarda l'uscita della Serie X|S

HQ

Moon Studios, il team dietro gli amati giochi Ori, ha lasciato intendere che il loro nuovo ambizioso ARPG No Rest for the Wicked potrebbe saltare Xbox Series S|X al momento del lancio, o forse del tutto per un po'. In un post su Discord, il capo dello studio Thomas Mahler ha dichiarato che "date le attuali condizioni di mercato", è probabile che lo studio si concentri su PS5 e potenzialmente sull'imminente Switch 2, aggiungendo che devono ancora "parlare con Microsoft e vedere cosa ha effettivamente senso per Xbox".

Più tardi, Mahler ha chiarito sui social media che una versione Xbox arriverà "alla fine", ma non insieme al rilascio di PS5: "PS5 ha più senso in questo momento in termini di numeri". La strategia, ha detto, è quella di dare la priorità alla piattaforma che attualmente offre il maggior ritorno. Il gioco è in accesso anticipato su PC da aprile 2024 e un porting Xbox è stato precedentemente confermato nel 2023.

Quindi, se speravi di tuffarti presto nello splendido e brutale ARPG di Moon Studios su Xbox... Potresti voler sistemarti ed essere paziente.

Hai già provato No Rest for the Wicked ? Cosa ne pensate finora?