"Non cerchiamo di far svegliare [James Bond]", dice Idris Elba

L'attore Idris Elba, che si diceva fosse in corsa per interpretare James Bond, ha detto che non solo quella voce non è mai stata vera, ma ha anche affermato di non voler vedere un nuovo Bond cercare di tenere il passo con il mondo moderno. In particolare, Elba crede che Bond sia stato scritto in un certo modo, e andare contro questo fa allontanare il personaggio dall'essere Bond.

"Non è mai stato legittimo. È sempre stata solo una voce," ha detto Elba in un'intervista a GQ riguardo ai rapporti che era stato fortemente considerato per interpretare Bond. Le notizie sono iniziate già nel 2008, ed Elba è rimasto un nome costantemente menzionato ogni volta che si parlava del successore di Daniel Craig a Bond.

"Ho sempre pensato che non sia una cosa realistica," continuò Elba. "James Bond è stato scritto come è stato scritto per una ragione. Ma sono stato fatto complimenti da questo. E inoltre, penso che, in termini realistici, alcuni mercati semplicemente non accettino questa cosa. Bond è molto diffuso in tutto il mondo. E [il pubblico] non accetterà [tutti] un uomo nero, un uomo africano, che interpreta Bond. Non è ciò che amano nella loro cultura. Punto."

"Bond è così irrealistico, quindi un accenno di realtà è positivo, ma non cerchiamo di farlo svegliare. Penso che bisogna essere puri rispetto a ciò che è: l'evasione. Non cercare di rispondere ai gusti del mondo. Sii solo Bond."

Il sentimento di Elba arriva in un momento in cui Amazon tiene ben nascosti i suoi piani cinematografici di Bond. Abbiamo appena visto Patrick Gibson interpretare Bond in 007 First Light, un gioco che (nonostante qualche troll online) sembra molto nello stile del vecchio Bond, con un tocco moderno. Con certi pubblici che fanno una scenata ogni volta che si parla della parola "woke", immaginiamo che Amazon farà come suggerisce Elba, anche se non è più in corsa per Bond.