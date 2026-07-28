Non ci sarà un film dell'Universo Cinematografico Marvel tra Avengers: Doomsday e Secret Wars

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Per molto tempo, ci siamo abituati a vedere almeno tre film dell'Universo Cinematografico Marvel al cinema ogni singolo anno. Tuttavia, quando la Saga dell'Infinito si è conclusa, la Marvel ha iniziato a faticare a mantenere questa promessa, portando a anni con un solo film MCU e altri anni con diversi. Il punto è che non c'era più un numero fisso a cui guardare avanti.

Questo è ancora in vigore, dato che nel 2026 avremo due progetti MCU (Spider-Man: Brand New Day e Avengers: Doomsday) e nel 2027 solo uno (Avengers: Secret Wars), tutti prima di un ritorno a due nel 2028 (Ghost Rider e Black Panther III). Con i due film degli Avengers che hanno portato a un intero anno senza un film MCU nelle sale, potreste chiedervi se Marvel Studios abbia un asso nella manica per colmare questo vuoto.

Non è così. Questo è stato confermato dal capo dei Marvel Studios, Kevin Feige (grazie, Empire), che ha detto che fa parte della nuova mentalità della casa di produzione concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità.

"Molto di questo è una strategia di cui abbiamo parlato da un po', di concentrarsi sulla qualità. Cerchiamo sempre di concentrarci sulla qualità, ma quando la quantità è così alta, si sparge. Non volevamo essere dispersi, e gli Avengers sono importanti quanto si può immaginare. E Secret Wars, in particolare per i lettori che conoscono i fumetti, è a sé stesso una premessa per il futuro, per ciò che verrà dopo. Quindi, in realtà, è stato conquistare quei due film e preparare il 2028, di cui ne abbiamo già rivelati due, Ghost Rider e Panther III."

Questo suggerisce che la Marvel abbia in programma un anno più intenso nel 2028, altrimenti sarebbe insolito che Feige menzionasse il "finora". Tuttavia, nulla è stato confermato finora, il che significa che solo due film cinematografici sono previsti per l'anno solare.

Pensi che questa direzione sia quella giusta per Marvel Studios?