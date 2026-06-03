"Non ci sono molti casi di utenti per l'IA nei giochi che mi entusiasmano davvero", afferma l'ex direttore delle prestazioni di Rockstar

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Come molti sviluppatori di giochi e persone che lavorano nel settore, l'ex direttore delle performance di Rockstar Gethin Aldous non vede molti modi in cui l'IA possa rivoluzionare i giochi. Tuttavia, come qualcuno che conosce il costo di uno studio di motion capture e l'importanza di rendere le cutscene coinvolgenti per i giocatori, ritiene che ci sia un caso d'uso che potrebbe essere vantaggioso per gli sviluppatori in futuro.

"Ho visto esempi davvero ottimi di IA in grado di creare animazioni tridimensionali a partire da video bidimensionali," Aldous ce l'ha detto al Summitate dei Giochi di Madeira. "Quindi questo è il punto di svolta. Uno studio di motion capture vero e proprio è piuttosto costoso. Servono soffitti molto alti, e serve, sai, molta potenza di calcolo."

"Non ci sono molti casi di utenti per l'IA nei giochi che mi entusiasmano davvero," Aldous ha continuato, ma vede grande potenziale nella creazione di più cutscene interattive per i giocatori grazie a questa tecnologia. "Forse può anche aiutarci a integrare le cutscene nella narrazione ambientale, come se non fosse un taglio, così da ottenere una risposta più dinamica dalle scene, e sarà più facile integrarli nei mondi, dove non si vede," ha detto.

In sostanza, Aldous vede l'IA nelle cutscene come un modo per renderle una ricompensa maggiore per il giocatore, senza che senta il momento di posare le levette e scorrere il telefono per un po'. Scopri altre sue riflessioni sull'IA, così come le anticipazioni dei suoi prossimi progetti, nell'intervista completa qui sotto: