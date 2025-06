Non ci sono piani per un sequel Sinners

HQ

Sinners di Ryan Coogler è visto come uno dei film di successo dell'anno finora. Trattandosi di un film originale, che ha impressionato il pubblico e ha incassato l'oro al botteghino, si potrebbe pensare che le idee per un sequel stiano fluttuando nell'etere.

Ma Coogler non sembra avere intenzione di dare ai gemelli Smokestack più tempo sullo schermo. Parlando con Ebony, Coogler ha detto di non aver mai pensato di fare un sequel per il film mentre lo stava creando inizialmente.

"Sono stato in uno spazio per fare film in franchising per un po', quindi volevo allontanarmi da questo", ha detto il regista di Black Panther e Creed. "Non vedevo l'ora di lavorare a un film che mi sembrasse originale e personale e che avesse voglia di offrire al pubblico qualcosa di originale e unico".

"Volevo che il film sembrasse un pasto completo: antipasti, antipasti, antipasti e dessert, volevo che tutto fosse lì. Volevo che fosse una cosa olistica e finita. È così che mi è stato chiesto tutto. Questa è sempre stata la mia intenzione".

Quindi, non aspettarti di vedere un altro film Sinners nelle sale in qualsiasi momento presto. Considerando anche quante persone muoiono nel film originale, probabilmente è meglio che non stiamo guardando a un sequel.