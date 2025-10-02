"Non commettere errori stupidi": Marc Márquez sul suo obiettivo per il resto della stagione MotoGP

HQ

Marc Márquez ha già vinto il campionato MotoGP, ma mancano ancora cinque Gran Premi alla fine della stagione. Come si prepara il sette volte Campione del Mondo per il resto della stagione sapendo di avere già la corona, quali altri obiettivi può perseguire? Nella conferenza stampa prima del GP d'Indonesia di questo fine settimana, gli è stato chiesto di tutto questo.

Márquez ha confessato di sentirsi "più stanco che mai" e che "il raggiungimento dell'obiettivo principale ha abbassato l'adrenalina". Ammette anche che il suo atteggiamento è un po' cambiato: "Quando vincevo un po' di tempo fa e mancavano poche gare, mi dicevo: 'Voglio arrivare alla prossima, attaccare e vincere tutto', ma in questo momento ho avuto così tanta pressione per tutta la stagione che voglio solo godermela". Citando il suo obiettivo principale è "non commettere errori stupidi: "Quando raggiungi il tuo grande obiettivo, l'adrenalina scende e a volte non hai la stessa concentrazione."

Allo stesso tempo, dice che inizierà a lavorare per la stagione 2026, "ritesterà le cose, proverà a giocare un po' con le impostazioni".

Tra le ultime cinque gare della stagione, ci sono due circuiti, Indonesia e Portimão, dove non ha mai vinto. Inoltre, come sottolinea Marca, potrebbe ancora raggiungere il suo record di 13 vittorie, avendo già vinto 11 gare. "Vedremo, come ho detto, non voglio pressione su di me in questo momento".