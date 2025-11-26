"Non credo che rivedremo Michael Schumacher", dice un amico dell'ex campione di F1

HQ

La salute di Michael Schumacher è un segreto tenuto dalla sua famiglia, ma un amico dell'ex pilota di Formula 1, Richard Hopkins, che era anche capo delle operazioni della Red Bull, crede che "non lo rivedremo mai più" e che non tornerà sotto i riflettori.

"Non credo che rivedremo Michael. Mi sento un po' a disagio a parlare della sua condizione perché la famiglia, per le giuste ragioni, vuole mantenere la riservatezza" ha detto Hopkins.

Schumacher ha subito un incidente con gli sci quasi fatale nel dicembre 2013 che ha causato un trauma cranico ed è stato messo in coma indotto per sei mesi. Poi ha iniziato la riabilitazione, ma nessuna informazione sul suo stato è stata resa pubblica dalla sua famiglia.

Hopkins, parlando con SportBible (tramite Nine.com), ha detto che solo gli amici più stretti di Schumacher sanno della sua salute, e "non sono Jean Todt, non sono Ross Brawn, non sono Gerhard Berger, che va a trovare Michael". Aggiunge che tutti i suoi amici manterranno il segreto e la privacy su Schumacher, perché "è così che la famiglia vuole che sia. Penso che sia giusto e rispettoso verso la famiglia. Anche se lo sapessi, la famiglia sarebbe delusa se lo dicessi comunque."

Tuttavia, Hopkins ha detto di aver appena "parlato con qualcuno a lui molto, molto vicino e mi hanno semplicemente spiegato che non avrebbero più avuto sue notizie. È in una posizione comoda per quanto può con il suo stato di salute."