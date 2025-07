Non dimenticate: tra due settimane avremo un Pokémon Regalo!

HQ

Mentre molti di noi stanno aspettando che Nintendo rallegri la nostra estate annunciando un Nintendo Direct per celebrare altri nuovi titoli per ravvivare il nostro Nintendo Switch 2 appena lanciato, la verità è che l'azienda ha già un evento digitale in programma per questo mese sotto forma di Pokémon Presents.

L'evento sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali di The Pokémon Company il 22 luglio alle 14:00 BST/15:00 CEST. Ma al di là del tempo e di dove guardarlo, non sappiamo nient'altro sul contenuto.

Un'ipotesi ragionevole è che vedremo più informazioni sui prodotti Pokémon, come gli aggiornamenti per i giochi mobili del GCC Pokémon e Pokémon Go, nonché notizie sulla serie The Pokémon Concierge o sulla serie anime. E forse una nuova anteprima del grande titolo di quest'anno, Leggende Pokémon: Z-A.

Anche se, se ci chiedete del nostro grande sogno, ci piacerebbe vedere finalmente un assaggio della decima generazione dei titoli principali di Pokémon. Che ne pensi?