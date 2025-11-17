Non dovrai solo correre e uccidere in Operation Highjump: The Fall of Berlin

Quando pensiamo a giochi ambientati in guerre reali, spesso viene in mente il genere strategico. Tuttavia, in Operation Highjump: The Fall of Berlin, avrai molto più controllo sull'azione sui tuoi campi di battaglia a scorrimento laterale, con alcuni elementi tattici sparsi.

Parlando recentemente con Miki Carrillo, lead artist e programmatrice di Mansion Games, al Barcelona Game Fest, ci siamo chiesti come funziona il gameplay con questo mix di azione a scorrimento laterale e tattica. "Non si tratta solo di correre a destra, sai, non è solo correre e uccidere," ha detto. "Devi fare cose, devi prendere oggetti, ti servono oggetti per fare cose. Devi parlare con gli NPC, quindi ci sono molti background e tante cose da fare."

Operation Highjump: The Fall of Berlin prende anche un po' di leggerezza quando rappresenta la Seconda Guerra Mondiale, offrendoci una dose di magia e stranezza nella sua versione degli eventi storici. Puoi scoprire di più a riguardo nella nostra intervista completa con Miki Carrillo qui sotto: