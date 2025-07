Non dovremo aspettare fino a Superman II per vederlo di nuovo in azione Il capo del film DC e regista James Gunn ha confermato che il personaggio tornerà prima.

HQ L'11 luglio segna la premiere di Superman , e molti lo vedono come l'inizio del nuovo universo DC, con molti progetti già confermati. E, senza dubbio, sarà solo una questione di tempo prima che ci sia un Superman II. Ma... non sembra che dovremo aspettare così tanto per ricongiungerci con la versione del personaggio di David Corenswet. Durante un'intervista con Phase Hero, a Gunn è stato chiesto quando Superman sarebbe tornato e ha dichiarato che ci sarebbero voluti alcuni anni, prima di fare marcia indietro dal suo commento e aggiungere "Beh, no, potresti vederlo... Lo vedrai prima di allora". Dato che Superman è apparso in Peacemaker: Stagione 1, sembra plausibile che sarà anche in Peacemaker: Stagione 2, che debutterà ad agosto. Inoltre, Supergirl arriverà nelle sale nel giugno 2026 e, dato che Kara Zor-El è la cugina diSuperman, ha senso che anche lì abbia un super dito nella torta. DC Studios