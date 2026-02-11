Non è "game over " per GAME... Almeno non in Spagna

HQ

Mentre GAME UK chiude i suoi ultimi negozi, GAME Spain sta seguendo una strada diversa. La divisione spagnola si è ufficialmente liberata dalla sua turbolenta casa madre britannica e ora comanda la situazione: con pieno controllo, massima velocità e, come dice il presidente Manuel Ballesteros (tramite Game+): "Questa indipendenza significa che prendiamo decisioni dalla Spagna, per la Spagna, con una visione chiara e a lungo termine."

A differenza della sua controparte britannica, GAME Spain si sta espandendo. Con oltre 215 negozi e più di 1.000 dipendenti, l'azienda sta ristrutturando le sedi esistenti, aprendone nuove e migliorando l'esperienza complessiva di acquisto.

"Abbiamo una struttura solida, una rete di negozi ben consolidata e un team con una conoscenza approfondita del settore, che ci permette di affrontare questa nuova fase con stabilità e una roadmap chiara", afferma Ballesteros. Per i gamer spagnoli, questo significa una notizia molto gradita...

