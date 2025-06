"Non è stata colpa mia", Madame Web star Dakota Johnson sul flop del 2024

HQ

Madame Web è stato uno dei più grandi puzzolenti del 2024 quando si trattava di film. La sua performance al botteghino e i punteggi delle recensioni sono stati entrambi ritenuti carenti e, come ragazza poster del film, Dakota Johnson ha ricevuto un bel po' di critiche.

Tuttavia, in una recente intervista con LA Times, Johnson ha voluto chiarire un po' l'aria su Madame Web. "Non è stata colpa mia", ha detto. "C'è questa cosa che accade ora in cui molte decisioni creative vengono prese da un comitato. O realizzati da persone che non hanno un osso creativo nel loro corpo. Ed è davvero difficile fare arte in questo modo. O per fare qualcosa di divertente in quel modo".

"Penso che sfortunatamente con 'Madame Web ', è iniziato come qualcosa e si è trasformato in qualcos'altro. E a quel punto ero solo un po' d'accordo con il viaggio. Ma succede. I film con budget più alti falliscono continuamente... Non c'è nessuna parte di me che dice: 'Oh, non lo farò mai più' a niente. Ho fatto anche piccoli film che non sono andati bene. A chi importa?"

Quindi, sembra che Johnson non sia così preoccupato per la perdita Madame Web subita. Per lo più, le persone sono passate da Madame Web, e considerando la popolarità media del personaggio dai fumetti, è improbabile che qualcuno stia ancora perdendo il sonno per come è stata ingannata nel live-action.

