Non è un sogno febbrile, Overwatch e Hello Kitty si stanno incrociando

Overwatch ha avuto alcuni mega crossover nel corso degli anni, che siano Transformers, Lego, Avatar: L'Ultimo Dominatore dell'Aria, Cowboy Bebop, One Punch Man, la lista continua davvero all'infinito.

Ora, come parte della trasmissione di Overwatch Spotlight, è stato confermato che la prossima grande collaborazione porterà uno dei franchise più grandi al mondo al mondo nel gioco di tiratori eroici, dato che l'universo Sanrio si unisce al gioco di Blizzard. Sì, Hello Kitty & Friends prenderà il controllo di Overwatch già la prossima settimana, quando inizierà la Stagione 1 del 2026.

L'evento durerà un paio di settimane dal 10 al 23 febbraio e in totale saranno disponibili sei skin da collezionare, ognuna con un design e uno stile molto carini. L'elenco completo degli eroi che ricevono le skin e il nome/ispirazione rispettivi della skin si possono vedere di seguito.



Juno - Hello Kitty



Kiriko - Cinnamoroll



Misericordia - Pompomurin



D.Va - La mia melodia



Vedova - Kuromi



Lucio - Keroppi



Puoi anche vedere le varie skin così come appaiono nel gioco qui sotto. E per saperne di più su Overwatch, non perdere tutte le nostre riflessioni sul Spotlight 2026, la spiegazione di Blizzard sull'era conflittuale Overwatch 2 , e anche il lancio imminente del gioco per Switch 2.