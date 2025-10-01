"Non facciamo politica; facciamo sport": Reebok dopo le polemiche sulle divise da calcio israeliane

HQ

Reebok ha negato di aver chiesto la rimozione del proprio logo sulle maglie israeliane dalle proprie squadre di calcio. Martedì, organi di stampa israeliani come The Times of Israel hanno riferito che Reebok aveva incaricato il suo partner operativo locale, MGS Group, di rimuovere il suo logo dalle divise e dalle uniformi delle squadre nazionali di calcio israeliane. Sostengono che la Federcalcio israeliana (IFA) ha minacciato di intraprendere azioni legali contro Reebok, accusandola di "soccombere alle minacce di boicottaggio", e di conseguenza Reebok ha revocato la sua decisione.

Ma più tardi, un portavoce di Reebok ha detto il contrario a Reuters: "Le notizie delle agenzie di stampa israeliane che affermano che Reebok ha ordinato all'IFA di rimuovere i suoi loghi dalle divise della sua nazionale semplicemente non sono vere", aggiungendo che "Reebok è orgogliosa del nostro record come unificatore di tutte le culture dentro e fuori dal campo."

Ciò avviene dopo l'aumento della pressione sociale e politica contro Israele per i suoi crimini di guerra contro la popolazione palestinese, con il bilancio delle vittime che è salito a 66.000 a Gaza negli ultimi giorni, e le notizie secondo cui la UEFA sta valutando la possibilità di bandire Israele dalle competizioni calcistiche internazionali.

Nel dicembre 2023, Puma ha posto fine alla sua sponsorizzazione in Israele, una decisione che ha detto essere stata presa nel 2022 e non era correlata alla guerra iniziata dopo gli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023.

"Continueremo a onorare l'impegno del nostro marchio e del nostro licenziatario locale nei confronti dell'IFA. Non facciamo politica; facciamo sport", ha detto Reebok.