Non fidarti dei tuoi occhi in The Mound: Omen of Cthulhu

Non avrei mai pensato che combattere orrori Eldritch con fucili e moschetti pre-bellici potesse rendere il gameplay divertente, ma il trailer di The Mound: Omen of Cthulhu ha migliorato molto le prospettive del titolo, dove ogni colpo e ogni colpo hanno peso, e ogni nemico può rapidamente ribaltare le sorti della battaglia a suo favore se non agisci in coordinamento con i tuoi compagni.

Durante l'Xbox Partner Showcase, Ace Team e Nacon hanno mostrato com'è questo sparatutto cooperativo di sopravvivenza con fino a quattro giocatori mentre esplori giungle maldette alla ricerca di tesori e navighi tra le missioni a bordo della tua nave.

Al momento non abbiamo una data di uscita precisa per The Mound: Omen of Cthulhu, ma arriverà nell'estate 2026. Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto.