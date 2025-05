Non innamorarti dei bagarini al rilascio di Switch 2

HQ

Come tutti sappiamo, il 5 giugno è la premiere di Switch 2 e Nintendo sembra essere eccezionalmente ben preparata con grandi quantità di console in modo che tutti coloro che ne desiderano una possano averne una. Ma... Il fatto è che l'interesse sembra essere così grande che potrebbero esserci ancora delle carenze.

Questo apre la possibilità che gli scalper inizino ad accumulare console per rivenderle a prezzi gonfiati. Tuttavia, questo è qualcosa di cui Nintendo pensa che non dovresti innamorarti e ha aumentato la produzione per soddisfare la domanda. Yahoo Japan ha ora emesso un avviso di scalper, portato alla nostra attenzione da Stealth40k su Bluesky, e il consiglio è così buono che pensiamo valga la pena ricordarlo anche alle persone nella nostra parte del mondo.

In poche parole, pagare un sacco di extra per uno Switch 2 è una cattiva idea. Ci sono buone probabilità che tu riceva la tua console in tempo o con ritardi minimi e che non verrai truffato con i tuoi sudati guadagni. Nintendo aggiungerà nuove console a un ritmo rapido, quindi rilassatevene e non favorite i bagarini.