"Non la prendo come una vittoria": Jannik Sinner dopo lo straziante ritiro di Dimitrov da Wimbledon

Scene drammatiche si sono svolte a Wimbledon lunedì sera. Grigor Dimitrov, attualmente numero 21 del mondo, è stato vicino a eliminare il numero 1 del mondo Jannik Sinner in una partita sensazionale, vincendo i primi due set 6-3, 7-5. Poi, quando il secondo set era 2-2, è caduto a terra, tenendosi il muscolo pettorale destro. Era stato ferito ed era stato costretto a ritirarsi.

La sfortuna aveva già colpito Sinner, poiché era caduto all'inizio del match e aveva battuto il gomito. Sopraffatto dal bulgaro, Sinner penzolava da Wimbledon, ma la sfortuna peggiore ha colpito il suo avversario, che non è riuscito a proseguire ed è stato aiutato da Sinner a lasciare il campo in lacrime. "Non la prendo affatto come una vittoria", ha detto Sinner, che raggiunge i quarti di finale e affronterà Ben Shelton.

"Un giocatore incredibile, anche un mio buon amico, ci capiamo molto bene anche fuori dal campo. Vedendolo in questa posizione, onestamente, se ci fosse la possibilità che possa giocare il turno successivo, se lo meriterebbe", ha detto l'italiano.

Questo è il quinto Grande Slam consecutivo in cui Dimitrov è stato costretto a ritirarsi, passando da un infortunio all'altro (la sua ultima partita prima di Wimbledon è stata una partita di primo turno al Roland Garros, dove ha subito un infortunio alla gamba).