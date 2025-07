Non partire presto! Superman ha due scene post-credits

HQ

C'è un peso sulle spalle di Superman che forse solo il Man of Steel può caricare. Questo film, che debutterà l'11 luglio, sarà l'inizio del DC Universe nelle sale, lo sforzo riavviato da DC Studios dopo che il DC Extended Universe si è bloccato e bruciato. Dire che le aspettative sono alte è forse un eufemismo, e presto sapremo quanto sia buono o cattivo anche il film.

Ma che dire di come imposta gli sforzi futuri di DC Universe, come Supergirl del 2026? Bene, ora che l'embargo dei social media per il film è stato revocato e alcuni stanno iniziando a condividere brevi pensieri sul film, è venuto fuori che Superman si concluderà non con una ma due scene post-credits, come da The Hollywood Handle.

Per quanto riguarda ciò che saranno rimane poco chiaro, ma sembra probabile che uno sarà circa Supergirl, forse vedendo il personaggio di Milly Alcock tornare a prendere il suo cane Krypto, e forse un secondo che ruota attorno a un cattivo e stuzzica un eventuale ritorno. Almeno, a giudicare dai recenti film di supereroi altrove, questa sembra una formula solida e attesa su cui riflettere.

Hai intenzione di guardare Superman questo fine settimana?