Non passerai... su questo fantastico set Lego Balrog

I Lego sono in genere progettati per essere un set di gioco o una scultura ammirevole che si costruisce e poi non si tocca mai più. Non vediamo spesso set progettati per servire a uno scopo effettivamente utilizzabile, ma questo è certamente il caso dell'ultimo annuncio.

Lego sta espandendo la sua linea The Lord of the Rings con un nuovissimo set che riflette l'iconica e intramontabile battaglia tra Gandalf the Grey e il Balrog che chiama il Mines of Moria la sua casa. Sì, la famosa scena di Bridge of Khazad-dum è stata murata, ma non come un set di gioco o una scultura, ma come un angolo di libro, il che significa che puoi inserirla nella tua libreria, forse come un modo per dividere The Lord of the Rings trilogia e le più ampie opere della Terra di Mezzo, come The Hobbit, The Silmarillion, The Children of Hurin, e così via.

Il set è composto da 1.201 pezzi e presenta un telaio in cui il Balrog si trova al centro e parallelo a una minifigure di Gandalf che brandisce il suo bastone e la sua spada. Il set è alto 22 cm, largo 44 cm quando è completamente esteso e profondo 17 cm, e ti costerà £ 109,99 / $ 129,99 / € 119,99 quando verrà lanciato il 1 giugno.

