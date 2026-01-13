Non perderti il gioco di ruolo Thundercats su Kickstarter

HQ

Se sei cresciuto negli anni '80, probabilmente hai bei ricordi dei Thundercats. Questa serie animata è diventata estremamente popolare e si è distinta grazie alla sua bellissima animazione e al suo concetto interessante. Ora, da adulto, hai la possibilità di esplorare il mondo di Thundercats in modo più dettagliato grazie a un prossimo gioco di ruolo da tavolo, finanziato tramite Kickstarter.

Le regole si basano sul sistema Dungeons & Dragons (5E) e ti permettono di creare il tuo Thundercat per avventure epiche. La prova della popolarità del marchio deriva dal fatto che il progetto è stato finanziato completamente in meno di un minuto - e ora mancano solo due giorni alla fine della campagna. Se sei interessato al gioco di ruolo dei Thundercats, dovresti assolutamente procurarti una copia e non perderti tutti gli extra interessanti che puoi acquistare, inclusi dadi, schermate del game master, schede dei personaggi e altro ancora.

Ci sono diversi pacchetti tra cui scegliere, ma tutti includono un libro di 240 pagine con tutto ciò che serve per iniziare, a partire da 50 dollari. Venite qui se volete questa deliziosa prelibatezza - e sbrigatevi, perché come abbiamo detto, il tempo sta per scadere!