Non perderti l'occasione: scarica una copia gratuita di Wasteland Remastered su Xbox, PC e console

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Oggi, il franchise di Fallout sembra godere di una nuova vita, guidato principalmente dalla qualità e dal successo della serie TV su Prime Video, così come da alcune versioni moderne di Fallout 4 per console moderne e DLC interessanti per Fallout 76. Ma Xox Game Studios non ha solo una serie post-apocalittica ambientata dopo un olocausto nucleare. Inoltre, non ci sono molti giocatori — tranne quelli di una certa età — che ricordino che, in realtà, Fallout ha avuto origine da un altro gioco chiamato Wasteland.

Tuttavia, Microsoft vuole vedere se riesce a continuare a alimentare il franchise della sua serie di strategia e ruolo—che attualmente comprende tre capitoli principali—regalando una versione moderna del primo.

Esatto. Se vai ora sull'Xbox Store dalla tua console o dal PC tramite l'app, puoi reclamare una copia completamente gratuita di Wasteland Remastered. C'era un tweet ufficiale, ma sembra che ora sia stato cancellato; Tuttavia, il link per reclamare il gioco e aggiungerlo permanentemente alla tua libreria è ancora attivo. L'abbiamo appena aggiunto noi. Grazie, Xbox Game Studios!