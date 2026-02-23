Non preoccuparti, il gatto Jetpack di Overwatch dovrebbe essere nerfato questa settimana

HQ

Appena uscito da un altro weekend a essere terrorizzato da un felino in volo in Overwatch ranked? Anche noi. Ma non temere, sono in arrivo dei cambiamenti e presto dovremmo aspettarci che Blizzard abbassi il cane e metta l'ultimo eroe di Supporto in linea con il resto del cast, o almeno cerchi di farlo.

Ciò è stato confermato dal direttore associato del gioco Alec Dawson, che parlando con lo streamer Deemzies ha rivelato che sono in arrivo cambiamenti per Jetpack Cat, con aggiustamenti più immediati previsti per l'inizio di questa settimana e poi modifiche più importanti quando la patch di metà stagione uscirà tra poche settimane.

In particolare, sono i vantaggi per Jetpack Cat che Blizzard sembra voler affrontare di più, dato che la combinazione Artigli Fuori e Territoriale sembra causare il maggior caos al momento. Entrambi questi perk verranno nerfati nei prossimi giorni, e tra qualche settimana ci aspettiamo che Territoriale dica addio, sostituito invece da un nuovo perk che dovrebbe ridurre l'aggressività della minaccia felina in gioco.

Come spiega Dawson: "Nerferemo entrambi [Claws Out e Territorial] all'inizio della prossima settimana e poi a metà stagione stiamo valutando di aggiungere un nuovo perk e eliminare anche quello Territoriale. La quantità di aggressività che ha ora, sai, può combattere con qualcuno, usare gli artigli, premere la E, e può essere molto, molto letale in una finestra di tempo piuttosto breve. Vogliamo tirarle fuori solo un po' quello."

Pensi che questo sarà sufficiente o Blizzard deve fare di più per porre fine al regno di terrore di Jetpack Cat?