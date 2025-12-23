Non puoi più usare il tuo Dreamcast per navigare sul web

HQ

Quale browser usi? Forse sei bloccato con Chrome? O avete passato a qualcosa di unico come Brave? Sei uno di quelli che hanno riscoperto Edge?

Se rispondi al browser Dreamcast PlanetWeb (presumibilmente meno persone di quante ci sarebbero in una piccola auto), abbiamo cattive notizie. Probabilmente hai notato che non funziona più come fa di recente. L'account fan Dreamcast Live (tramite Kotaku) spiega perché:

"Brutte notizie, ragazzi. Dopo oltre 25 anni di supporto, Google ha finalmente interrotto il supporto per i browser web Dreamcast. ☹️"

Il Dreamcast è ampiamente considerato la prima console a integrare internet come parte naturale dell'hardware, cosa che né il successivo Gamecube né la PlayStation 2 avevano. In un'epoca in cui gli smartphone non erano nemmeno immaginati e le persone non avevano computer a casa, la console Sega offrì a molti la loro prima opportunità di navigare sul web da casa senza dover usare aule computer scolastiche o internet café.

Ma ora è finita. È possibile che esistano soluzioni funzionanti e non ufficiali per appassionati, ma quasi esattamente 25 anni dopo che Sega ha interrotto la sua amata console, ora sta ufficialmente scomparendo dal World Wide Web.

Usavi il browser web della console nei primi giorni di internet?