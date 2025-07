"Non sarà ricordato per oggi": il triste addio di due leggende del Real Madrid ai Mondiali per Club

HQ

La semifinale della Coppa del Mondo per Club di mercoledì tra Real Madrid e Paris Saint-Germain, terminata 4-0, è stato il peggior addio possibile per due leggende del Real Madrid, Luka Modric e Lucas Vázquez, che non continueranno più l'anno prossimo. Il croato, che compirà 40 anni a settembre, ha avuto un caloroso omaggio alla sua ultima partita al Bernabéu lo scorso maggio, ma la sua ultima partita insieme alla maglia bianca è stata una dolorosa disfatta.

"Questa non è la fine desiderata, è una fine amara, ma non sarà ricordato per la partita di oggi, ma per altre grandi. È una leggenda del calcio mondiale e del Real Madrid", ha detto l'allenatore del Real Madrid Xabi Alonso, con cui ha condiviso lo spogliatoio una decina di anni fa, sollevando insieme la Champions League del 2014. "Sarà ricordato per molte più cose buone che per i 25 minuti che ha giocato oggi".

Modric si è unito al 64', ma non ha potuto fare molto contro il PSG. Lascia dopo aver giocato 597 partite con il Real Madrid dal 2012, vincendo 23 trofei, tra cui sei titoli di Champions League, segnando 38 gol e fornendo 73 assist. Ora si unirà al Milan per un anno.

Quella di ieri è stata anche l'ultima partita per Lucas Vázquez, un altro veterano del Real Madrid il cui futuro è ancora indeciso.

Ha giocato 402 partite con il Real Madrid (solo due ai Mondiali per club e solo 42 minuti in totale). Sebbene non sia ilustroso come Modric e non sia sempre il difensore più affidabile, Vázquez ha sempre svolto un ruolo importante in ogni grande successo del Real Madrid dell'ultimo decennio ed è stato molto amato sia dai compagni di squadra che dai tifosi.