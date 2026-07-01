Non si prevede uno scontro USA-Spagna al vertice NATO, poiché le spese per la difesa non sono più la massima priorità

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È passato un anno dalle iniziali attritti, dal rifiuto della Spagna di seguire l'obiettivo di difesa di Trump e dall'allineamento del paese agli impegni NATO. Ora la polvere si è quasi posata, poiché gli Stati Uniti cercano di superare lo scontro con la Spagna sull'Iran, anche se restano insoddisfatti di Madrid. Il suo ambasciatore NATO, Matthew Whitaker, ha dichiarato che non si prevede uno scontro tra Trump e Pedro Sánchez al vertice NATO della prossima settimana ad Ankara, riporta elDiario. Tuttavia, ha aggiunto che Washington rimane delusa dalla Spagna per l'accesso alle basi e ai sorvoli durante "Epic Fury" e dal suo rifiuto di impegnarsi su una strada fattibile verso una spesa per la difesa pari al 5% del PIL.

Washington sembra però in parte accettare l'argomento spagnolo secondo cui le capacità contano più della spesa pura. Whitaker ha affermato che la questione chiave ora non è solo quanto soldi spendono gli alleati, ma quale capacità effettivamente forniranno in termini di risorse militari. Questo è molto più vicino alla posizione della Spagna secondo cui il paese può raggiungere gli obiettivi di capacità NATO senza raggiungere l'obiettivo del 5%.

Tuttavia, gli Stati Uniti vogliono ancora che l'Europa spenda di più per la difesa, ma non dietro le mura protezionisti. Whitaker ha avvertito, come ha fatto Trump in passato, che Washington premierà gli alleati che raggiungono gli obiettivi e manterrà pressione sugli altri. Allo stesso tempo, sollecitano l'UE a ridurre le clausole di protezione che potrebbero potenzialmente escludere le aziende statunitensi dai contratti.