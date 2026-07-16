"Non si tratta di simulazione, ma di divertirsi," rivela Abylight Studios il nuovo gioco cooperativo di sottomarini S.O.N.A.R.

HQ

Abylight Studios, l'editore di SOMA, Amnesia: The Bunker, e lo sviluppatore Abylight Barcelona (One Military Camp, Citadelum) hanno annunciato oggi il loro ultimo progetto nel gioco cooperativo in prima persona subacqueo S.O.N.A.R. (Submarine Operators Not Actually Ready).

Realizzato in collaborazione con la Marina spagnola, S.O.N.A.R. è un gioco pensato per 1-4 giocatori in cui dovrai lavorare in squadra per evitare che il tuo sottomarino venga perso nelle profonde profondità blu dell'oceano. Guiderai il tuo sottomarino attraverso una serie di missioni, tra cui operazioni di combattimento, infiltrazioni furtive e il recupero di bottino importante. Questi si concentrano sia sui conflitti PvE che su quelli PvP. I tuoi ruoli includono navigazione, immersioni, sonar, periscopio, ingegneria e controllo danni. Se hai notato, sono più di quattro lavori, il che significa che correrai in giro con i tuoi compagni assicurandoti che tutto sia in perfette condizioni.

Oltre a mantenere il sottomarino funzionale, dovrai anche gestire la fame, il riposo e il benessere generale. Parlando con noi poco tempo fa al Madeira Games Fest, abbiamo parlato con David Martinez, responsabile marketing di Abylight, di S.O.N.A.R., che ha detto che è "ispirato a Sea of Thieves, R.E.P.O. o anche RV There Yet?" prendendo anche molto dai film della Guerra Fredda degli anni '90.

"È un po' di tutto," Martinez ha aggiunto, aggiungendo che la chiave "è divertirsi con i tuoi amici." S.O.N.A.R. mescola in gran parte concetti di simulazione e giochi d'avventura per garantire che il caos sia sempre dietro l'angolo, ma in quel caos potrai passare un momento memorabile con i tuoi amici.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Martinez qui sotto e tieni d'occhio S.O.N.A.R. quando uscirà all'inizio del prossimo anno.