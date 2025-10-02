Non solo Alcaraz: altri giocatori che si sono ritirati dallo Shanghai Masters

HQ

Il Rolex Shanghai Masters sarà il luogo in cui osservare alcuni dei migliori tennisti maschili del mondo, come Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Holger Rune, Casper Ruud... Tuttavia, non tutti sono in Cina, e ci sono state alcune assenze importanti, la più famosa di tutte, Carlos Alcaraz, che si prende un po' di tempo per guarire la sua caviglia.

Ma ci sono stati più prelievi. Alcuni, inevitabili, come Jack Draper, che ha concluso la sua stagione a causa di un infortunio al braccio dall'inizio di settembre, e Grigor Dimitrov, che si sta ancora riprendendo da un infortunio al muscolo toracico durante la partita dei quarti di finale a Wimbledon che ha quasi eliminato Sinner. Il bulgaro ha scelto di iniziare in un torneo meno impegnativo, lo Stockholm Open il 13 ottobre.

Altre assenze degne di nota dal Masters di Shanghai includono Joao Fonseca, Tommy Paul, Roberto Bautista Agut, Alexei Popyring, Arthur Fils e Hubert Hurkacz.

Chi pensi che solleverà la corona a Shanghai il 12 ottobre?