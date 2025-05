Non temere, il sistema operativo di Nintendo Switch 2 non occupa molto spazio di archiviazione

HQ

Quando l'ultima serie di console PlayStation e Xbox ha fatto il suo arrivo, uno degli sviluppi sorprendenti è stato che le console in realtà non avevano molto spazio per archiviare i giochi. Il Xbox Series X era dotato di uno spazio di archiviazione di 1 TB, di cui solo l'80% circa era utilizzabile a causa di un sistema operativo ingombrante e file di sistema aggiuntivi, mentre la PS5 aveva uno spazio di archiviazione di 825 GB, con solo 667 GB disponibili per l'uso nella realtà. Se si considera che i giochi XSX/PS5 possono avere una dimensione ben superiore a 100 GB in questi giorni, quella quantità di spazio di archiviazione non lasciava davvero agli utenti molto spazio per respirare.

Poiché il Nintendo Switch 2 arriverà la prossima settimana, il 5 giugno, vi starete chiedendo se questa situazione riguarda anche il successore ibrido? Per cominciare, i giochi Nintendo Switch tendono ad essere molto più piccoli, quindi la memoria interna di soli 256 GB è in realtà un bel po'. Ma per aggiungere a questo, è quasi tutto utilizzabile.

Come notato da My Nintendo News, un utente di Reddit che si fa chiamare LightsaberCrayon ha spiegato come viene allocato lo spazio di archiviazione del Switch 2 e si nota che dei 256 GB, ben 249 GB sono disponibili per te da stipare con giochi e file di salvataggio.

Rispetto all'originale Switch e al OLED Switch, questa è in realtà una percentuale molto più alta di spazio di archiviazione utilizzabile, poiché la console originale aveva 32 GB di spazio di archiviazione e 27,8 GB di spazio effettivo, mentre l'OLED aveva 64 GB di spazio di archiviazione e 58,9 GB di spazio utilizzabile. Ciò dimostra che mentre Nintendo ha ampliato le dimensioni del suo sistema operativo con Switch 2, l'enorme aumento dello spazio di archiviazione disponibile significa che avrà un effetto quasi negligente sullo spazio utilizzabile effettivo.