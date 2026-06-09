Non uno, non due: tutti e tre i principali giochi di Xenoblade Chronicles avranno versioni native su Nintendo Switch 2 60 FPS e 4K in modalità Dock, oltre a miglioramenti individuali e distinti per ciascuno.

HQ Sembra che Nintendo voglia accelerare i suoi piani per il franchise Monolith Soft. Xenoblade Chronicles segue la molto criticata Definitive Edition di Xenoblade Chronicles X. Durante il Nintendo Direct di oggi, è stato annunciato che i tre capitoli principali della serie riceveranno versioni native su Nintendo Switch 2, che aumenteranno le prestazioni a un stabile 60 fps, oltre a una risoluzione 4K quando vengono inviati su un display tramite la dock della console. In modalità portatile gira a FHD 1080p/60fps, il che non è affatto male. Inoltre, sono stati aggiunti numerosi miglioramenti alla qualità della vita in base alle loro esigenze specifiche; in Xenoblade Chronicles, ad esempio, abbiamo un hovercraft per muoverci più velocemente sulla mappa, il che è particolarmente utile quando si attraversano specchi d'acqua; controllare le Lame nelle battaglie di squadra in Xenoblade Chronicles 2, e una modalità di gioco a ondate per Xenoblade Chronicles 3. L'uscita di queste versioni della serie Xenoblade Chronicles sarà scaglionata, con il primo capitolo in arrivo digitale oggi, mentre la versione fisica uscirà il 30 luglio. La versione digitale del secondo gioco sarà in vendita lo stesso giorno, mentre la terza (versione digitale) arriverà il 3 dicembre 2026. Pronto a intraprendere di nuovo avventure epiche con Xenoblade Chronicles su Nintendo Switch 2? HQ