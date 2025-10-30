Non vorrai perderti questa collezione di vinili The Legend of Zelda: Breath of the Wild

HQ

Se hai un giradischi a casa e ti piace collezionare vinili, non vorrai perderti quest'ultimo articolo di Laced Records. Si tratta di una versione fisica della colonna sonora di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che è stata stampata su una varietà di dischi che si estendono su due edizioni.

La prima è un'edizione a doppio LP che offre deliziosi dischi pesanti marmorizzati blu e bianchi che vengono forniti in una copertina esterna a spina larga che ha una copertina interna stampata. Questo set offre 34 tracce tra cui Overworld (Day), Great Fairy Fountain e Hyrule Castle.

Per quanto riguarda la collezione di otto dischi, questa offre l'alternanza di dischi pesanti con effetto splatter blu e oro con interni stampati e copertine interne spinate. Vengono forniti in un doppio cofanetto rigido e in totale gli otto dischi hanno 130 tracce incluse, tutte distribuite in una collezione in cui ogni disco ha un tema che rispecchia la progressione del gioco. Potrebbe trattarsi di Hyrule Castle, liberando il Divine Beasts o scoprendo il Shrines.

Guardando i prezzi, il set di due dischi è registrato a £ 36 / € 41,95 mentre il pacchetto di otto dischi è a £ 145 / € 167,95.

