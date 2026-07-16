Nonostante alcune serie non abbiano pubblicato nuovi giochi per un decennio, il produttore di Tales of si scusa per aver fatto aspettare i fan 5 anni

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Il JRPG Tales o il franchise Tales of non ha avuto un gioco nuovo di zecca dalTales of Arise 2021. Per alcune franchise, è abbastanza normale far aspettare i fan per cinque anni tra una uscita e l'altra, ma per il produttore generale Yusuke Tomizawa semplicemente non è abbastanza.

Da allora ci sono state partite. Tales of Eternia Remastered uscirà, ad esempio, il 16 ottobre, come parte del progetto in corso Tales Remastered, che è in lavorazione dal 2024. Sebbene quei giochi remake si stanno rivelando un successo per Bandai, Tomizawa ha detto in un'intervista con Famitsu (tradotta tramite Automaton) che sa che anche i fan desiderano un'esperienza completamente nuova.

"L'asticella è salita per quanto riguarda la scala dello sviluppo e altri fattori, e ad essere onesti, abbiamo fatto aspettare i giocatori parecchio a lungo. Anche se non siamo ancora riusciti a condividere informazioni concrete, stiamo continuando a lavorarci mentre riflettiamo sul futuro della serie," ha detto. Dopo essersi scusato per aver fatto aspettare le persone, Tomizawa ha confermato di non vedere Tales rimanere indietro rispetto ad altre serie JRPG come Persona, che continua ad espandersi verso un pubblico più ampio.