Nonostante i suoi recenti progetti cancellati, Techland sta affrontando zero licenziamenti

Ieri abbiamo riportato la notizia che Techland aveva cancellato due partite non annunciate a seguito di un 2024 finanziariamente disastroso, che ha seguito un massimo storico finanziario nel 2023. Considerando questa settimana e le molte, molte persone che hanno perso il lavoro, ci si potrebbe chiedere se questo abbia portato lo sviluppatore polacco a dover licenziare i dipendenti e, secondo lo studio, non è così.

In una dichiarazione fornita a Insider Gaming, Techland spiega che i cambiamenti non hanno comportato alcuna riduzione del personale o dei dipendenti e che, sebbene deludenti, le cancellazioni sono arrivate poiché "a volte sono necessari nuovi approcci". Techland spiega anche che ha molti altri giochi in cantiere, forse incluso il presunto ritorno di Call of Juarez.

Per intero, Techland afferma: "Lo sviluppo di giochi non è mai una linea retta, e a volte sono necessari nuovi approcci per creare grandi giochi. Ciò che è importante qui è che nessuno dei cambiamenti segnalati ha comportato una riduzione del personale. Gli sviluppatori sono stati spostati su altri progetti e stanno lavorando su una serie di giochi nella nostra pipeline".

Conclude con: "Dopo il lancio di Dying Light: The Beast, condivideremo di più sui titoli futuri a tempo debito".

Un po' di luce durante questa settimana piuttosto miserabile.