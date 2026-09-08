Nonostante la chiusura, il cofondatore di Riot non definirebbe 2XKO "un errore"

HQ

2XKO era un picchiaduro ricco e interessante al lancio, ma il picchiaduro free-to-play di Riot semplicemente non ha mantenuto una base di giocatori abbastanza forte da giustificarne la continuazione. Come abbiamo riportato il mese scorso, dal prossimo anno il gioco sarà chiuso dal punto di vista dello sviluppo. Potrai comunque giocarci, ma non usciranno nuovi Campioni o contenuti.

Parlando a un panel come parte di PAX West, al cofondatore di Riot Marc Merrill è stato chiesto cosa fosse andato storto con 2XKO e se fosse stato classificato come un errore per l'azienda. "Beh, prima di tutto, non definirei 2XKO un errore," ha detto Merrill (trascrizione via PC Gamer).

Merrill ha spiegato di aver visto molto potenziale nella scena dei picchiaduro competitivi, che il modello free-to-play avrebbe funzionato per Riot come aveva fatto prima, e che l'IP League avrebbe attirato una base di giocatori esistente in un nuovo genere. Purtroppo, nulla di tutto ciò si è rivelato vero. Ma Merrill è comunque soddisfatto del risultato finale. "Abbiamo consegnato un gioco bellissimo, che ha rischiato con il sistema di tag, di tutto."

Il problema principale era catturare l'attenzione delle persone, secondo Merrill. "Una delle sfide dei giochi free-to-play e/o del modello di servizio live in generale è che, a meno che tu non faccia qualcosa di così incredibile—soprattutto in un mondo davvero competitivo dove vengono lanciati 20.000+ giochi su Steam, c'è una quantità infinita di contenuti social e un numero infinito di contenuti da guardare su YouTube—non stai solo competendo contro i giochi, ma contro tutto."

"Quello che stiamo facendo è competere per l'attenzione e il tempo delle persone ed è una soglia davvero alta, e devi fare così tante cose per avere abbastanza massa critica per costruire la comunità e farla davvero diventare qualcosa di sostenibile a lungo termine. E 2XKO purtroppo, um, non l'abbiamo fatto," ha spiegato.

Dato che 2XKO non è su Steam, non possiamo semplicemente tirare fuori le cifre di SteamDB e vedere come è stato un floppo, ma Riot aveva chiaramente speranze più alte per lui. Peccato che un gioco così visivamente impressionante con meccaniche solide finisca per finire come il Dodo, ma questo è il mondo del F2P e del live-service.