Nonostante l'epidemia di Ebola, la partecipazione della RDC al Mondiale non è a rischio

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L'epidemia di Ebola nella RDC Congo, che ha già ucciso oltre 130 persone, ha portato gli Stati Uniti a imporre una restrizione di viaggio: qualsiasi non americano che sia stato in RDC Congo, Uganda o Sud Sudan negli ultimi 21 giorni non può entrare nel paese. Ma, come riporta l'AFP, il divieto di viaggio avrà un'eccezione: i calciatori e lo staff della nazionale, che si sono qualificati per la Coppa del Mondo 2026 per la prima volta in 52 anni.

Questo secondo un alto funzionario del Dipartimento di Stato, che è rimasto anonimo, come riporta l'AFC. "Stiamo lavorando per inserire loro nello stesso protocollo di test in isolamento che avrebbero i cittadini americani di ritorno e i residenti permanenti", ha detto, anche se tutti i giocatori sono già in Europa negli ultimi 21 giorni. Quell'esenzione non si estenderà ai tifosi, quindi non ci saranno tifosi locali che tiferanno per la squadra, come in Iran, dato che gli Stati Uniti sembrano fare un'eccezione per permettere l'ingresso di giocatori e staff nel paese.

La RDC è nel Gruppo K e giocherà contro Portogallo, Colombia e Uzbekistan di Cristiano Ronaldo, in partite a Houston, Atlanta (USA) e Guadalajara (Messico).