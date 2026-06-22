Nonostante licenziamenti e incertezze che ancora affliggono l'industria, il mercato globale dei videogiochi ha superato per la prima volta i 200 miliardi di dollari

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Si può dire con certezza che per molte persone che lavorano nel settore, il gaming è in uno spazio piuttosto incerto in questo momento. Tuttavia, se sei uno che ama vedere il numero aumentare, l'industria del gaming ha realizzato un anno incredibile nel 2025, con ricavi mondiali dei giochi che hanno superato per la prima volta i 200 miliardi di dollari.

Questo arriva dall'ultimo rapporto di Newzoo (tramite PC Gamer), che ha mostrato una crescita del 9% su base annua per i ricavi videogiochi. Il mercato globale dei videogiochi ha chiuso il 2025 con 201,6 miliardi di dollari, superando le stime e superando una crescita modesta delle console e prestazioni "più deboli del previsto" da parte di Nintendo nell'anno di debutto della Switch 2.

Cosa è riuscito a far risparmiare i ricavi, allora? A quanto pare, il gaming su PC è aumentato alle stime di Newzoo, ottenendo un incremento del 12% anno su anno grazie ai grandi titoli AAA, ai giochi AA che hanno ottenuto le loro migliori prestazioni su PC e a molte microtransazioni che hanno anche accumulato denaro. I ricavi su console erano ancora superiori a quelli del PC, ma hanno registrato un tasso di crescita molto più lento.

Newzoo non si aspetta che il tasso di crescita del PC duri nel 2026, ma ritiene che avremo comunque un anno mostruoso nel mondo del gaming grazie all'imminente uscita di Grand Theft Auto VI. Anche senza il colosso di Rockstar, la fine di agosto, così come settembre e ottobre, sembrano pieni di grandi uscite che sicuramente faranno perdere i soldi alla gente.