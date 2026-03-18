Nonostante sia un gioco free-to-play, Highguard offre comunque ad alcuni giocatori rimborsi dopo la chiusura

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La settimana scorsa, i giocatori sono intervenuti su Highguard per l'ultima volta. Dopo essere stata l'ultima cosa rivelata ai Game Awards 2025, è stato un peccato vedere lo sparatutto di Wildlight Entertainment morire così rapidamente. Considerando che il gioco era uno sparatutto free-to-play live-service, solo pochi giocatori hanno perso più del tempo in Highguard, ma se avessi speso soldi, potresti ottenere un rimborso.

Almeno il PlayStation Store sembra offrire lo stesso. Kotaku notò che i giocatori erano riusciti a ottenere rimborsi spendendo soldi per il battle pass o il negozio di skin di Highguard. Attualmente non è chiaro se tutti riceveranno un rimborso su PS5, ma è stata Sony a contattare molti giocatori, dicendo che i soldi sono stati restituiti automaticamente sul loro account.

Highguard potrebbe essere stato un altro esempio di un grande progetto live-service che inciampa prima ancora di partire dal gioco, ma anche se la sua community era piccola alla fine, c'erano persone che si sono divertite al gioco. Alcuni addirittura non volevano essere rimborsati, e vedevano i soldi spesi come un modo per ringraziare gli sviluppatori senza poter spendere altrimenti.