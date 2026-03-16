Noomi Rapace, Sean Harris e altri attori confermati per la serie Assassin's Creed

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Poco a poco, abbiamo imparato sempre di più sulla prossima serie Assassin's Creed di Netflix, con la conferma a dicembre che il regista svedese Johan Renck sarà la regia. È noto soprattutto per aver creato la celebre miniserie HBO Chernobyl, ma ha anche esperienza in serie come Vikings, che qui dovrebbero tornare utili.

Netflix ha ora confermato che quattro attori sono stati scelti per la serie: Ramzy Bedia, Sean Harris, Corrado Invernizzi e Noomi Rapace. Non è chiaro quali ruoli interpreteranno, ma si uniscono ai membri del cast già annunciati Laura Marcus, Lola Petticrew, Tanzyn Crawford, Toby Wallace e Zachary Hart.

È ovvio che Netflix crede nel progetto, che apparentemente ha un budget enorme. La premessa della storia è descritta come segue:

"Assassin's Creed è un thriller ad alto numero di adrenalina incentrato sulla guerra segreta tra due fazioni oscure — una incentrata sul determinare il futuro dell'umanità attraverso il controllo e la manipolazione, mentre l'altra lotta per preservare il libero arbitrio. La serie segue i suoi personaggi attraverso eventi storici cruciali mentre lottano per modellare il destino dell'umanità."

Sembra che la storia possa svolgersi in diverse epoche, ed è del tutto possibile che molti degli attori non si incontrino perché semplicemente vivono in epoche diverse della storia.