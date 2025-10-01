Norman Reedus e Melissa McBride raccontano la loro esperienza durante le riprese della terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon in Spagna

HQ

Pochi panel sono riusciti a raccogliere tanta attenzione al San Diego Comic-Con di Malaga (o SDCCM, come è stato ufficialmente abbreviato) come quella della coppia protagonista di AMC The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus e Melissa McBride. Daryl e Carol, come tutti li conosciamo, trasudano chimica e complicità dentro e fuori dalla finzione, e prova ne è stata l'intervista che entrambi gli artisti hanno offerto a Gamereactor poco prima del loro panel, segnato dal caldo soffocante di Malaga lo scorso sabato pomeriggio. Puoi trovare l'intervista completa con i sottotitoli qui sotto.

HQ

Mentre di solito ci saremmo concentrati sul chiedere di più a Norman (anche se ci ha lasciato un paio di note davvero interessanti) sul suo ruolo di Sam Porter in Death Stranding, ora che è il decimo anniversario della Kojima Productions, e ha un buon rapporto con gli attori che reciteranno anche nel suo prossimo progetto OD, sia lui che Melissa stavano raccontando al nostro caporedattore David Caballero cosa aspettarsi da questa terza stagione del, che è stata girata in Spagna, ed è attualmente in onda.

McBride ha preso la parola, discutendo sul tono occidentale di questa serie di episodi. "Beh, ovviamente siamo in Spagna, e lo spaghetti western è molto evidente durante tutta la stagione, per tutto il tempo in cui siamo qui". E si è spinto un po' oltre, parlando anche del futuro della serie, sostanzialmente della quarta (e presumibilmente ultima) stagione, che stanno girando anche in questo momento. A proposito, stiamo lavorando alla quarta stagione. Per quanto riguarda il mio personaggio, penso che siamo in una comunità che, non so, sembra una sorta di tipico villaggio spagnolo a cui si possa pensare. Dove si può lanciare una sorta di sasso dall'altra parte della piazza della città. E anche le tradizioni che questi piccoli villaggi ancora onorano".

"E come abbiamo visto fino ad oggi, per quanto riguarda quando stiamo facendo questa intervista, questi accordi molto strani vengono fatti per sopravvivere. Penso che sia un po' occidentale"

Beh, se TWD: Daryl Dixon è il selvaggio West, Melissa McBride deve essere lo sceriffo lì. O è così che alcuni dei suoi colleghi membri del cast sembrano vederla. Oltre ad essere un'attrice, è stata una direttrice del casting, il che le conferisce un dono speciale per scoprire il talento, o scoprire la sua mancanza. In effetti, è stato Norman a voler garantire per lei in questo modo: "Melissa ha un approccio alla recitazione senza stronzate".

"Mi sento come se se ci fosse qualcosa di falso o falso, lei può sentirne l'odore a un miglio di distanza. E quindi mi sembra che quando ha delle scene con le persone, se non sono connesse, può dire che non sono connesse. E penso che sia un po' intimidatorio per gli attori che non hanno passato molto tempo con lei lavorare con lei perché vogliono impressionarla".

Con Norman, la domanda sulle sue sequenze d'azione era destinata a sorgere, visto che qualche mese fa è uscito Ballerina, lo spin-off di John Wick in cui interpreta Pine. Ma inThe Walking Dead: Daryl Dixon non ha quella velocità che aveva nel film di Len Wiseman e, secondo Reedus, sono scene d'azione completamente opposte. "Posso dirvi con certezza che sono completamente diversi".

"Lo stile di combattimento di John Wick è molto coreografato. Molti successi, ci sono un sacco di persone coinvolte nel metterli insieme. Ci sono molte persone coinvolte nel metterli insieme, ma è uno stile di combattimento molto sciatto. Sono completamente opposti".

Ricorda, la stagione 3 di The Walking Dead: Daryl Dixon è in onda ora - la stai guardando?