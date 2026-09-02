North Beach sui pericoli del deserto di Stranded Deep 2: "Se ti immergi troppo in profondità potresti non tornare prima che l'esposizione ti uccida"

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Quando North Beach Games ha svelato il sequel di Stranded Deep un paio di giorni fa, molti potrebbero aver sorpreso il cambiamento piuttosto sostanziale dell'ambiente. È sparito l'oceano aperto, poiché lo studio sta invece portando la serie nel vasto deserto per una svolta molto particolare alla formula di Stranded Deep.

Con questa quasi totale inversione rispetto a ciò che molti si aspettano da un gioco Stranded Deep, abbiamo parlato con il co-creatore e direttore creativo Sam Edwards per capire meglio come il deserto spingerà i giocatori, ma anche come presenti sfide in qualche modo simili.

"Il caldo è una delle minacce più grandi. Come per esplorare relitti nel primo gioco, tuffarsi nel deserto richiede preparazione. Ci sono molte località nel profondo del deserto che vale la pena esplorare, ma dovrai equipaggiarti e valutare il rischio. Se ti immergi troppo in profondità potresti non tornare prima che l'esposizione ti uccida. Più spingi, più puoi guadagnare - e perdere."

Edwards ha anche spiegato che il team sta attualmente sperimentando eventi meteorologici dinamici "come tempeste di sabbia e alluvioni", con l'intenzione di condividere ulteriori dettagli su questi temi man mano che il lancio si avvicina.

Ma naturalmente, il deserto è abitato da ogni sorta di altri pericoli, non ultimo sotto forma di fauna selvatica pericolosa, con Edwards che ha osservato: "Il fiume e la natura selvaggia del deserto sono pieni di vita. Incontrerai di tutto, dai piccoli pesci e lucertole a grandi predatori apicali come coccodrilli e ippopotami. Abbiamo costruito un ecosistema vivente con una vera catena alimentare dove gli animali interagiscono tra loro, non solo con te. Puoi vedere una volpe feneco affamata inseguire una lucertola da lontano, e poi renderti conto che anche tu stai venendo osservato. Gli squali e altre faune erano iconici nel primo gioco, e vogliamo che la fauna in SD2 colpisca altrettanto forte."

Puoi trovare la nostra intervista completa con Edwards su Stranded Deep 2 qui, e per quanto riguarda quando il gioco debutterà in stato di Early Access su PC, l'obiettivo attuale è che ciò avvenga all'inizio del 2027.