Northplay mostra miglioramenti di gameplay "dinosauri-mite" per Dinolords

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Dopo la sua rivelazione qualche anno fa, lo sviluppatore Northplay ha lavorato instancabilmente per continuare a migliorare e migliorare Dinolords, il suo titolo ibrido di genere "hack 'n' strat" che combina l'era Giurassica e il Medioevo.

La premessa del gioco è trovare uova antiche, far schiudere i dinosauri al loro interno, addestrare le bestie pericolose per la battaglia e poi comandarle in una guerra RTS "dino-mite" ambientata in un periodo medievale in cui i castelli devono essere assediati e i villaggi pittoreschi devono essere protetti.

Dopo essere stato rivelato nel 2023, Northplay ha lavorato per migliorare il gioco a ogni occasione, tanto che negli anni successivi sono state introdotte diverse caratteristiche, tra cui il protagonista che ora guida dal fronte ed è una figura controllabile in combattimento. A questo si aggiunge un gameplay RTS più complesso che spazia dalla costruzione di città, all'esplorazione sul campo di battaglia, alla supervisione delle roccaforti e altro ancora. Allo stesso modo, l'economia di Dinolords è stata adeguata, il che significa che i giocatori dovranno ora acquisire e accumulare risorse per costruire edifici, aumentare la produttività e simili.

Tutto questo si può vedere in azione nell'ultimo trailer di Dinolords, che potete vedere integralmente qui sotto. Non c'è ancora una data di uscita per il gioco, ma sappiamo che arriverà su PC prima o poi.