Not Just a Goof rilascia il trailer ufficiale prima dell'uscita la prossima settimana

Uscito nel 1995, A Goofy Movie è un classico d'animazione che ci ha dato uno sguardo molto diverso a uno degli amici di Topolino. Trattando questioni abbastanza complesse come la paternità, il film è ricordato con affetto e il 7 aprile uscirà in un documentario sulla sua realizzazione.

In vista dell'uscita del documentario, ci è stato dato uno sguardo al film tramite un nuovo trailer. Con interviste ai creatori di A Goofy Movie, disegni inediti e primi pezzi di animazione, Not Just a Goof approfondisce il film come mai prima d'ora.

Poiché la Disney voleva allontanarsi dalle fiabe con i suoi film d'animazione, è nato A Goofy Movie e, sebbene il processo per realizzarlo sia stato difficile, il risultato ne è valsa la pena. Dai un'occhiata al trailer di Not Just a Goof qui sotto:

HQ

Annuncio pubblicitario: