Nothing CEO prevede la fine delle app - l'IA prenderà il sopravvento

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Carl Pei non ha mai avuto paura di gettare benzina sui fuochi che alimentano il mondo tecnologico, e durante il SXSW ha lanciato un attacco contro uno degli aspetti più evidenti della nostra vita con smartphone oggi: le app. Secondo lui, vivono con tempo preso in prestito, e sostiene che l'intero ecosistema sia praticamente condannato—l'IA prenderà completamente il sopravvento.

Invece di saltare tra diverse app per prenotare un viaggio, inviare messaggi o organizzare un incontro, il telefono del futuro capirà cosa vuoi—e farà il lavoro per te in background. Pei dice:

"... in termini di IA nel software, penso che le persone dovrebbero capire che le app scompariranno. Se sei un fondatore o una startup e la tua app è il punto di riferimento del tuo valore fondamentale, questo verrà sconvolto, che ti piaccia o no. Se hai un marchio molto forte o una distribuzione molto forte, potresti ritardarlo di poco, ma altrimenti consiglierei a tutti di pensare diversamente"

"Per esempio, se il futuro sarà che gli agenti facciano cose per te, e se hai un'app, perché non aprire l'API o l'MCP così che gli agenti possano usarla senza attrito? Ho visto sugli smartphone che alcune aziende cercano di imitare il tocco umano degli smartphone. Quindi hai un agente AI che cerca di cliccare su Uber e inserire sulla tastiera l'indirizzo a cui devi andare. Quello non è il futuro. Il futuro non è l'agente che usa un'interfaccia umana. Devi creare un'interfaccia che l'agente possa usare. Penso che sia il modo più a prova di futuro per farlo"

Questa affermazione può sembrare un po' strana, ma secondo Pei, stiamo già andando in quella direzione. Sottolinea anche che l'interfaccia dei nostri telefoni è rimasta in gran parte ferma dall'era dell'iPhone—schermi principali pieni di piccoli quadrati e app store che fungono da guardiani. È semplicemente vecchio e superato.

Invece, un sistema operativo più intelligente e integrato dall'IA prenderà il controllo e gestirà tutto per te. In breve, agirà come assistente personale, e Nothing stesso sta lavorando a tutto gas per posizionarsi per questo futuro.

Pensi che le app sembrino superate, e ti sembra che Pei abbia ragione?