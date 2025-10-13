L'ho già detto diverse volte. Lo dirò ancora, e ancora; I design Nothing di Teenage Engineering sono i più eccitanti dell'intero segmento in questo momento, e stanno facendo cose con telefoni e cuffie Nothing a cui giganti come Sony, Sennheiser, Bose e Sonos non possono nemmeno avvicinarsi. Il debutto over-ear appena uscito Nothing Headphone (1) non fa certo eccezione, anzi. Queste splendide cuffie non piaceranno a tutti con il loro eccentrico aspetto retro-futuristico e il fattore di forma, ma adoro il loro aspetto. Come vecchio designer, è sempre stimolante vedere produttori che si stanno davvero spingendo oltre i limiti quando si tratta di design industriale innovativo e, soprattutto, divertente e ricco di eventi, e Nothing's è attualmente il migliore al mondo.

Il design non piacerà a tutti, ovviamente, ma adoro davvero il modo in cui appaiono.

Le Nothing Headphones (1) sembrano (come ovviamente avete già visto) un incrocio tra un paio di vecchie cuffie AKG degli anni '70, una vecchia cassetta e un cruscotto dell'astronave nel minimalista e splendido 2001: Odissea nello spazio di Kubrick. Sono decisamente squisiti nel modo in cui sono stati progettati e l'attenzione ai dettagli nel design, all'interno delle coperture in plexiglass trasparente, è sorprendente. Detto questo, non trovo il Nothing Headphone (1) particolarmente comodo. Indosso una cuffia taglia 59 (XL) e considero la Sennheiser Momentum 4 la cuffia più comoda del segmento. Non ho problemi con il fatto che il Nothing Headphone (1) sia un po' più pesante (salendo sul ring con un pesante 330 grammi, quasi 100 in più rispetto alla controparte di Sennheiser) ma pizzicano un po' sia contro il cranio che contro le orecchie, che non è regolabile e nel mio caso ha reso queste cuffie scomode dopo solo circa 30 minuti di ascolto. Detto questo, l'ergonomia e la vestibilità sono ovviamente soggettive al 100%. Se avete una testa più piccola della mia, o più stretta, sono sicuro che li troverete comodi.

Per quanto riguarda la qualità del suono, il Nothing Headphone (1) va bene in modalità wireless Bluetooth. Il carattere è un po' noioso, un po' attenuato in termini di accordatura e non li trovo mai così giocosi o vivaci come, ad esempio, il Sennheiser Momentum 4 o l'equivalente Technics, durante le mie ore di ascolto. C'è un sacco di controllo qui, molto grazie al gigante degli altoparlanti Kef che ha aiutato Nothing a mettere a punto il chip nella cuffia (1), ma mi manca un po' di vita, un po' di dinamica della gamma media e un po' più di bassi. È quindi piuttosto con il cavo USB collegato alle cuffie e al mio Nothing 3A che queste cuffie entrano in gioco, in quanto possono quindi funzionare nel protocollo LDAC e offrire un suono senza perdite a 24 bit/96 kHz. Qui, le cuffie Nothing (1) suonano molto meglio di quanto non facciano in modalità wireless, ed è chiaro per me che Kef si è concentrato sul superare la concorrenza qui, il che è sia strano che un po' strano. Tutta la musica che ho ascoltato in modalità cablata ha suonato in modo più naturale, c'è molta più presenza rispetto alla modalità Bluetooth e mi piacciono di più anche i bassi più potenti e ariosi qui. Quindi qui puoi ottenere l'hi-fi audiofilo tramite una "cuffia Bluetooth" semplicemente collegando un cavo USB-C. Questo prima ancora che Sennheiser abbia lanciato il suo HDB 630 due volte più costoso.

Tuttavia, la vestibilità e il peso delle cuffie non sono ottimali.

In termini di qualità delle chiamate, durata della batteria e cancellazione attiva del rumore, il Nothing Headphone (1) è buono. L'ANC non può davvero competere con Sony o Bose in questo momento, ma è un bene. Li ho testati in palestra e, a causa del design e del peso stesso, li trovo inappropriati per l'attività fisica, ma l'ANC ha bloccato molto di ciò che stava accadendo in palestra intorno a me e tutti quelli che ho chiamato per testare i microfoni hanno scoperto che la mia voce suonava naturale e calda a differenza di molte altre cuffie della stessa categoria, che tendono a rendere la voce colloquiale un po' sottile e nasale. Tuttavia, nessuna app e il proprio equalizzatore sono buoni. Ci sono un sacco di impostazioni qui ed è molto chiaro che Kef è stato coinvolto qui e mi ha dato, come ascoltatore, vere possibilità hi-fi in termini di impostazioni che posso fare. È anche soddisfacente che Nothing e Teenage Engineering abbiano saltato il tocco e inserito pulsanti fisici in queste cuffie, che preferisco sempre, sempre.

40+ ore per carica e un buon ANC, non è certo male.

C'è un po' di lavoro su cui lavorare per Nothing qui. Il prossimo modello deve essere pieghevole, devono essere più leggeri di almeno 80 grammi e credo che il memory foam debba essere ancora più morbido per non far male alle orecchie dopo un'ora o due. Tuttavia, va detto che il Nothing Headphone (1) è un primo tentativo impressionante e il fatto che la funzionalità USB C con audio a 24 bit/96 kHz suoni altrettanto bene, è per me come fanatico dell'audio davvero piacevole. La batteria dura oltre 40 ore per carica e la custodia inclusa è ottima. Alcuni cattivi, molti buoni - in altre parole. Sospetto che le cuffie Nothing (2) saranno brillanti.