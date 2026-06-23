Nothing, il marchio economico CMF non avrà un nuovo telefono quest'anno

HQ

CMF è quel marchio economico di proprietà di Nothing, e non lancerà un seguito del Phone Pro 2 a breve, come riportato da Engadget. Questo è dovuto all'aumento dei costi di memoria.

CMF stava lavorando a un successore del Phone Pro 2, ma a causa dei prezzi attuali della memoria, la controllata non può costruire un telefono a un prezzo che abbia senso per CMF. Quindi niente nuovo telefono quest'anno.

CMF di Nothing ha lanciato il Phone Pro 2 come suo ultimo dispositivo di punta nell'aprile dello scorso anno. È stato lo smartphone più leggero e snello che abbia mai progettato finora, e il marchio suggeriva all'epoca che il telefono potesse durare due giorni con una sola carica. Pochi mesi dopo il lancio di Phone Pro 2, Nothing ha scorporato il suo marchio CMF in una controllata indipendente con sede in India.

CMF non lancerà un nuovo telefono quest'anno, ma per fortuna abbiamo "diversi nuovi prodotti".