Nova film ufficialmente confermato, con Michael Waldron che scrive la sceneggiatura

Torniamo tra le stelle in un prossimo progetto Marvel, dato che Nova sta finalmente per debuttare nell'MCU. Il film sta ufficialmente entrando nella fase di scrittura della sceneggiatura, con Michael Waldron, ex Marvel, che ha scritto la sceneggiatura.

Secondo Deadline, il progetto è ancora in fase di sviluppo iniziale, ma se tutto andrà bene con la sceneggiatura, si crede anche che Waldron entrerà a scendere come regista. È stato lo showrunner di Loki e ha scritto la sceneggiatura di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, quindi è chiaro che ha molta esperienza con grandi e molto apprezzate IP Marvel. Inizialmente, Nova doveva debuttare nell'MCU in una serie scritta da Sabir Pirzada. Quell'idea è stata abbandonata l'anno scorso, ma la Marvel non ha rinunciato all'idea del film Nova.

Nova è stato introdotto per la prima volta nel 1976 ed è un membro della forza di polizia intergalattica nota come Nova Corpse. Sono già stati citati nell'MCU in passato, ma il personaggio di Nova - quello con abilità sovrumane e simili - non è ancora apparso.

Senza uno script completo, è ancora lontano sapere chi potrebbe giocare Nova. Ma, se volete un fancast iniziale, Waldron ha lavorato recentemente con Glen Powell sulla serie Chad Powers, e all'epoca Powell sarebbe stato un tipo interessante Nova .