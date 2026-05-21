Novak Djokovic aggiunge il suo amico di lunga data Viktor Troicki alla squadra di allenatori prima del Roland Garros
Djokovic e Troicki sono rivali in campo ma buoni amici fin dai junior.
Novak Djokovic ha annunciato un nuovo cambio nel suo team tecnico in vista del Roland Garros. Il serbo trentottenne ha assunto il suo connazionale e amico di lunga data Viktor Troicki. "Benvenuto amico mio, compagno di squadra e ora allenatore", ha scritto Djokovic su Instagram.
Djokovic e Troicki sono amici fin dai junior e spesso hanno giocato il doppio insieme, incluso nell'ATP Cup vinta dalla Serbia nel 2020, una competizione internazionale di breve durata che è durata solo tre edizioni.
Troicki, un anno più grande di Djokovic, ha vinto tre titoli ATP in singolare e ha raggiunto il suo massimo in carriera con il numero 12 del mondo, ma non è mai riuscito a vincere Djokovic dal loro primissimo incontro nel 2007: il loro scontro diretto è 13-1. Rivali in campo, ma amici fuori dal campo, Troicki ora aiuterà Djokovic a vincere il tanto atteso 25° titolo del Grande Slam, che sarebbe il suo primo dagli US Open 2023.