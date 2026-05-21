Novak Djokovic aggiunge il suo amico di lunga data Viktor Troicki alla squadra di allenatori prima del Roland Garros

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Novak Djokovic ha annunciato un nuovo cambio nel suo team tecnico in vista del Roland Garros. Il serbo trentottenne ha assunto il suo connazionale e amico di lunga data Viktor Troicki. "Benvenuto amico mio, compagno di squadra e ora allenatore", ha scritto Djokovic su Instagram.

Djokovic e Troicki sono amici fin dai junior e spesso hanno giocato il doppio insieme, incluso nell'ATP Cup vinta dalla Serbia nel 2020, una competizione internazionale di breve durata che è durata solo tre edizioni.

Troicki, un anno più grande di Djokovic, ha vinto tre titoli ATP in singolare e ha raggiunto il suo massimo in carriera con il numero 12 del mondo, ma non è mai riuscito a vincere Djokovic dal loro primissimo incontro nel 2007: il loro scontro diretto è 13-1. Rivali in campo, ma amici fuori dal campo, Troicki ora aiuterà Djokovic a vincere il tanto atteso 25° titolo del Grande Slam, che sarebbe il suo primo dagli US Open 2023.